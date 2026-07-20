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Airbus wird Ankerinvestor in neuem Rüstungsfonds E2D

21.07.26 10:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193,34 EUR 1,52 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
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DOW JONES--Airbus wird Ankerinvestor eines neuen europäischen Fonds in Rüstungstechnologie, der im Juni von den Venture-Capital-Gesellschaften AVP und Earlybird aufgelegt worden ist. Der Wachstumsfonds mit dem Namen "E2D" hat ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro, und hat sich zum Ziel gesetzt, rund 20 Unternehmen mit einer Investition von durchschnittlich 25 Millionen Euro zu unterstützen, wie Airbus mitteilte. Zur Höhe der eigenen Investition in den Fonds machte der im DAX notierte Luft-, Rüstungs- und Raumfahrtkonzern keine Angaben.

Die erste Investition erhält Alta Ares mit Sitz in Frankreich. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Hardware und Software für Missionen in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Erkundung ("Intelligence", "Surveillance" und "Reconnaissance" - ISR) sowie zur Abwehr unbemannter Flugsysteme. Alta Ares hat im Juni eine Absichtserklärung mit der Airbus-Sparte Defence and Space unterzeichnet, um gemeinsam Lösungen zur Abwehr von Drohnen zu entwickeln und in das Kampfführungssystem von Airbus zu integrieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 04:47 ET (08:47 GMT)

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10.07.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2026Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.07.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2026Airbus SE BuyUBS AG
08.07.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.07.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
10.07.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08.07.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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