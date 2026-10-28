Airbus Aktie
Marktkap. 152,55 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
AI Analyse
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten dem vom Unternehmen ermittelten Analystenonsens entsprochen, schrieb David Perry am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen und sein Kursziel an den starken US-Dollar an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
191,92 €
|Abst. Kursziel*:
30,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
194,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,47%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.