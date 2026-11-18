Gold & Co. im Marktbericht

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -2,07 Prozent schwächer bei 3.770,75 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.850,39 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -3,44 Prozent auf 45,80 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 47,43 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -4,13 Prozent auf 1.370,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.429,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -2,35 Prozent auf 955,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 978,50 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,46 Prozent auf 92,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 93,14 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -1,01 Prozent auf 85,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 86,01 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,47 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,77 US-Dollar.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,87 US-Dollar am Vortag auf 2,84 US-Dollar nach unten (--0,85 Prozent).

Daneben sinkt der Kakaopreis um -1,95 Prozent auf 3.772,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3.847,00 Britische Pfund.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,62 Prozent reduziert sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,44 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,47 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,27 Prozent auf 12,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 12,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,51 Prozent auf 336,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 335,20 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,61 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,16 Prozent.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -1,43 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,97 Prozent auf 3,24 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,21 US-Dollar stand.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,49 Prozent auf 106,46 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Holzpreis -0,19 Prozent niedriger bei 526,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 527,50 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net