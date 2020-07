Ölpreise geben leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,09 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 40,50 Dollar.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Vor dem Wochenende überwogen am Rohölmarkt die belastenden Faktoren. Dazu zählt die angespannte Corona-Lage in den USA mit ständig neuen Rekord-Neuinfektionen. Passend dazu trübte sich im Juli die Stimmung der amerikanischen Verbraucher aufgrund der Corona-Situation ein. Die USA sind mit China der größte Ölverbraucher der Welt. Die Pandemie belastet die Wirtschaft und die Erölnachfrage stark.

Auch die Förderpolitik großer Produktionsländer drückt die Ölpreise. Bereits zur Wochenmitte hatte der Verbund Opec+ mitgeteilt, seine Förderung ab August anzuheben, nachdem sie in der Corona-Krise deutlich eingeschränkt wurde. Das höhere Angebot trifft auf große Lagerbestände, die eigentlich erst abgebaut werden müssten./bgf//he