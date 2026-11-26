Rohstoffkurse aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,61 Prozent auf 3.567,38 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 3.589,37 US-Dollar.

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Nach 41,40 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagabend um 0,34 Prozent auf 41,54 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.257,50 US-Dollar am Vortag auf 1.295,50 US-Dollar nach oben (+3,02Prozent).

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 3,40 Prozent auf 881,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 852,50 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 2,07 Prozent auf 96,57 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 94,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,46 Prozent auf 84,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,68 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 10,09 Prozent stärker bei 3,60 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,27 US-Dollar.

Nach 97,74 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagabend um 1,35 Prozent auf 99,06 US-Dollar gestiegen.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:30 Uhr auf 134,05 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 133,40 US-Dollar lag.

Redaktion Finanzen.net