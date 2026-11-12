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Marktbericht zu Rohstoffen

Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag

Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,062.85 USD 36.85 USD 1.22 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.36 %
News
Bleipreis
1,843.85 USD -1.15 USD -0.06 %
News
Dieselpreis Benzin
2.19 EUR -0.04 EUR -1.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.75 EUR 3.40 EUR 2.26 %
News
Erdgaspreis - TTF
86.43 EUR 0.96 EUR 1.12 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.31 USD 0.09 USD 2.83 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,941.24 USD -46.39 USD -1.16 %
News
Haferpreis
3.47 USD -0.04 USD -1 %
News
Heizölpreis
110.95 USD -0.26 USD -0.24 %
News
Holzpreis
499.50 USD -11.50 USD -2.25 %
News
Kaffeepreis
2.67 USD -0.02 USD -0.63 %
News
Kakaopreis
3,738.00 GBP -19.00 GBP -0.51 %
News
Kohlepreis
136.50 USD 0.35 USD 0.26 %
News
Kupferpreis
13,874.85 USD -117.15 USD -0.84 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD 0.4 %
News
Maispreis
4.47 USD -0.02 USD -0.33 %
News
Mastrindpreis
3.33 USD 0.02 USD 0.69 %
News
Milchpreis
17.81 USD -0.03 USD -0.17 %
News
Naphthapreis (European)
826.11 USD 10.75 USD 1.32 %
News
Nickelpreis
15,929.00 USD 56.50 USD 0.36 %
News
Ölpreis (Brent)
92.39 USD -0.37 USD -0.4 %
News
Ölpreis (WTI)
86.07 USD -0.46 USD -0.53 %
News
Orangensaftpreis
1.46 USD -0.01 USD -0.68 %
News
Palladiumpreis
1,029.00 USD -24.00 USD -2.28 %
News
Palmölpreis
4,156.00 MYR 133.00 MYR 3.31 %
News
Platinpreis
1,529.50 USD -9.00 USD -0.58 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 10.50 EUR 1.98 %
News
Reispreis
17.90 USD -0.06 USD -0.33 %
News
Silberpreis
51.16 USD -0.67 USD -1.29 %
News
Sojabohnenmehlpreis
329.60 USD -0.10 USD -0.03 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.00 USD -0.45 %
News
Sojabohnenpreis
12.24 USD -0.05 USD -0.41 %
News
Super Benzin
1.96 EUR -0.04 EUR -1.95 %
News
Weizenpreis
236.00 EUR 5.75 EUR 2.5 %
News
Zinkpreis
3,793.65 USD 25.65 USD 0.68 %
News
Zinnpreis
47,175.00 USD 831.50 USD 1.79 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.57 %
News

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -1,39 Prozent auf 3.932,24 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.987,63 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,56 Prozent auf 51,02 US-Dollar, nach 51,83 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,16 Prozent auf 1.536,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.538,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.053,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um -2,14 Prozent auf 1.030,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,31 Prozent auf 93,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,76 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,07 Prozent auf 86,47 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 86,53 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,31 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,33 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,41 Prozent auf 12,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,42 Prozent auf 328,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 329,70 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,25 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -1,19 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,67 Prozent auf 3,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,22 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:08 Uhr auf. Es geht 0,71 Prozent auf 112,01 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 111,22 US-Dollar stand.

Nach 136,15 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagvormittag um -0,11 Prozent auf 136,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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