Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -1,39 Prozent auf 3.932,24 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.987,63 US-Dollar.
Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,56 Prozent auf 51,02 US-Dollar, nach 51,83 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,16 Prozent auf 1.536,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.538,50 US-Dollar an der Tafel.
Nach 1.053,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um -2,14 Prozent auf 1.030,50 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,31 Prozent auf 93,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,76 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,07 Prozent auf 86,47 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 86,53 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,31 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,79 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,33 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,48 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,41 Prozent auf 12,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,42 Prozent auf 328,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 329,70 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,25 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -1,19 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,67 Prozent auf 3,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,22 US-Dollar.
Daneben wertet der Heizölpreis um 10:08 Uhr auf. Es geht 0,71 Prozent auf 112,01 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 111,22 US-Dollar stand.
Nach 136,15 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagvormittag um -0,11 Prozent auf 136,00 US-Dollar gesunken.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com