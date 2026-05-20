Rohstoffe aktuell

So bewegen sich Gold & Co. heute

21.05.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.610,63 USD 10,65 USD 0,30%
Baumwolle
0,80 USD -0,02 USD -2,40%
Bleipreis
1.966,70 USD 16,70 USD 0,86%
Dieselpreis Benzin
1,97 EUR -0,01 EUR -0,51%
EEX Strompreis Phelix DE
97,25 EUR -0,50 EUR -0,51%
Erdgaspreis - TTF
49,45 EUR -3,36 EUR -6,35%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,02 USD 0,02 USD 0,57%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.512,26 USD -32,91 USD -0,72%
Haferpreis
3,57 USD -0,06 USD -1,52%
Heizölpreis
105,14 USD 0,79 USD 0,76%
Holzpreis
589,50 USD -5,50 USD -0,92%
Kaffeepreis
2,69 USD 0,01 USD 0,20%
Kakaopreis
2.929,00 GBP 14,00 GBP 0,48%
Kohlepreis
113,00 USD 0,50 USD 0,44%
Kupferpreis
13.416,70 USD 6,70 USD 0,05%
Lebendrindpreis
2,53 USD -0,01 USD -0,50%
Mageres Schwein Preis
0,97 USD -0,01 USD -0,66%
Maispreis
4,64 USD -0,02 USD -0,38%
Mastrindpreis
3,71 USD 0,01 USD 0,31%
Milchpreis
16,92 USD -0,01 USD -0,06%
Naphthapreis (European)
897,54 USD -24,13 USD -2,62%
Nickelpreis
18.594,00 USD -201,00 USD -1,07%
Ölpreis (Brent)
106,92 USD 1,76 USD 1,67%
Ölpreis (WTI)
100,70 USD 2,44 USD 2,48%
Orangensaftpreis
1,57 USD 0,03 USD 1,82%
Palladiumpreis
1.356,00 USD -17,50 USD -1,27%
Palmölpreis
4.515,00 MYR -27,00 MYR -0,59%
Platinpreis
1.932,00 USD -22,50 USD -1,15%
Rapspreis
527,75 EUR -2,25 EUR -0,42%
Reispreis
12,92 USD -0,01 USD -0,08%
Silberpreis
74,98 USD -1,05 USD -1,38%
Sojabohnenmehlpreis
329,80 USD -1,10 USD -0,33%
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,25%
Sojabohnenpreis
11,99 USD -0,01 USD -0,08%
Super Benzin
1,99 EUR -0,00 EUR -0,05%
Weizenpreis
217,00 EUR 1,50 EUR 0,70%
Zinkpreis
3.518,20 USD 2,20 USD 0,06%
Zinnpreis
54.194,00 USD 1.395,50 USD 2,64%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,09%
Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.515,54 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,65 Prozent niedriger als am Vortag (4.545,17 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,53 Prozent auf 74,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 76,03 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,13 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.932,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.954,50 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,13 Prozent niedriger bei 1.358,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.373,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,72 Prozent auf 106,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 105,16 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 2,46 Prozent auf 100,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 98,26 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,57 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,82 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:56 Uhr fällt der Haferpreis um -1,72 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,63 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,56 Prozent auf 2,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,68 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 0,55 Prozent auf 2.931,00 Britische Pfund, nach 2.915,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 4,66 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um -0,32 Prozent auf 4,64 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 12,00 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf 12,00 US-Dollar beziffert.

Nach 330,90 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um -0,51 Prozent auf 329,20 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,24 Prozent auf 0,74 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,75 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Zuckerpreis um 0,95 Prozent auf 0,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,57 Prozent auf 3,02 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,00 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 105,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 104,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

