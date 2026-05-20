So bewegen sich Gold & Co. heute
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.515,54 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,65 Prozent niedriger als am Vortag (4.545,17 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,53 Prozent auf 74,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 76,03 US-Dollar.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,13 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.932,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.954,50 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,13 Prozent niedriger bei 1.358,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.373,50 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,72 Prozent auf 106,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 105,16 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 2,46 Prozent auf 100,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 98,26 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,57 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,82 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:56 Uhr fällt der Haferpreis um -1,72 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,63 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,56 Prozent auf 2,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,68 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 0,55 Prozent auf 2.931,00 Britische Pfund, nach 2.915,00 Britische Pfund am Vortag.
Nach 4,66 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um -0,32 Prozent auf 4,64 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 12,00 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf 12,00 US-Dollar beziffert.
Nach 330,90 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um -0,51 Prozent auf 329,20 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,24 Prozent auf 0,74 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,75 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Zuckerpreis um 0,95 Prozent auf 0,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,57 Prozent auf 3,02 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,00 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 105,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 104,35 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com