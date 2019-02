FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach vorläufigen Zahlen von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konzern sei im Schlussquartal 2018 im Ticketing-Segment mit Blick auf Umsatz und Ergebnis sehr erfolgreich gewesen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen habe das Veranstaltungssegment eine saisontypisch schwache Entwicklung gezeigt. Eine Konkretisierung des Ausblicks, der positiv, aber noch recht vage ausgefallen sei, stehe mit dem Geschäftsbericht im März an. Die strukturellen Wachstumstreiber seien intakt. Maul hob seine Gewinnschätzungen an./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 17:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 17:19 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.