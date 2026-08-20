Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Dank der in zwei Jahren anstehenden Olympischen Spiele in Los Angeles habe der Ticketvermarkter und Eventveranstalter mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Mit Blick auf die weiteren Perspektiven dürfte es am Kapitalmarkttag im November Neues geben - inklusive Zielen für das Jahr 2030./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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