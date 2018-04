NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Jahreszahlen von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß solide abgeschnitten und die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks" in der europäischen Internetbranche, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel begründete er mit etwas höheren Investitionen./gl/bek



Datum der Analyse: 26.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.