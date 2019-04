NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Senkung der Produktionsprognose für Eisenerz wegen Sturm- und Feuerschäden durch den Bergbaukonzern sei positiv für die Preisentwicklung, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht aber bessere Chancen bei Anglo American und zunehmend auch BHP Billiton./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 03:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 03:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.