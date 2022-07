FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat About You nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Umsatz des Online-Modehändlers liege knapp über den Erwartungen, doch wichtiger sei der bestätigte Ausblick, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/la