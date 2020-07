LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amadeus IT von 36,00 auf 40,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Dem höheren Kursziel liege eine Neueinschätzung des internationalen Reiseverkehrs zugrunde, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das zweite Quartal dürfte für den IT-Dienstleister für den Tourismus der Tiefpunkt gewesen sein, nach dem sich die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder erholen./bek/mis