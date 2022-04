ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach neuen Zielen für 2024 und Aussagen zu Investitionen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen. Auf eine neue Basis gestellte Erwartungen seien Voraussetzung für eine wieder überdurchschnittliche Kursentwicklung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Investitionen könne der Halbleiterhersteller Wachstum in dem interessanten Micro-LED-Markt erzielen./bek/tih