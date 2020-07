LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS von 10 auf 11 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die meisten von ihm beobachteten Hardware-Unternehmen aus der Technologiebranche hätten die Virus-Krise im ersten Quartal gut überstanden und für das zweite Jahresviertel entweder eine Talsohle oder weiter starke Resultate in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Zu den Aktien des österreichischen Sensorspezialisten AMS jedoch äußerte sich Gardiner weiter besorgt. Der übernommene Lichttechnikkonzern Osram dürfte sich langsamer erholen als aktuell vom Markt erwartet./la/stk