SMC-Research hat die Coverage der Beta Systems Software AG aufgenommen und startet mit einem Kursziel von 50,00 Euro und einem „Buy“-Urteil. Denn das Unternehmen überzeuge nach Ansicht von SMC-Analyst Adam Jakubowski mit großer Stabilität, hoher Profitabilität und ausgeprägter Cashflow-Stärke. Aufgrund der in der Vergangenheit bewiesenen Akquisitionskompetenz sei zudem mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses zu rechnen.

Als Anbieter von Software für die Überwachung, Automatisierung und Steuerung von Prozessen in komplexen IT-Infrastrukturen gehöre Beta Systems laut SMC-Research in dem adressierten Markt zu den führenden Anbietern. Vor allem im Kerngeschäft DCI, in dem das Unternehmen Software für Großrechner-basierte Rechenzentren entwickele, verfüge es über einen hohen Marktanteil und eine seit Jahrzehnten gefestigte Position.

Diese starke Marktstellung spiegele sich auch in den Zahlen wider, die von einer ausgeprägten Stabilität, einer hohen Profitabilität und einer bemerkenswerten Cashflow-Stärke gekennzeichnet seien. So habe die Nettomarge im Durchschnitt der letzten sechs Geschäftsjahre im zweistelligen Bereich gelegen, der operative Cashflow habe sich zuletzt auf mehr als ein Fünftel der Erlöse belaufen.

Gleichzeitig sei das Unternehmen in den letzten Jahren mit fast 10 Prozent p.a., gewachsen, was größtenteils auf mehrere Zukäufe zurückzuführen sei, mit denen Beta Systems das Produkt- und Leistungsspektrum erweitert und die Kundenbasis diversifiziert habe.

Auf der Grundlage der kerngesunden Bilanz mit einer hohen Eigenkapitalquote und einer sehr hohen Nettoliquidität sowie der in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellten Expertise bei der Identifikation und Integration geeigneter Akquisitionsziele dürfte dieser Wachstumspfad auch in Zukunft fortgesetzt werden, so die Ansicht der Analysten.

Sie haben in ihrer Bewertung allerdings von etwaigen Übernahmen abstrahiert. Dennoch sehen sie bei Fortschreibung der organischen Entwicklung den fairen Wert signifikant oberhalb des aktuellen Börsenkurses. Da Beta Systems auch unter sonstigen Gesichtspunkten wie Marktstellung, Profitabilität, Management und Strategie einen überzeugenden Eindruck vermittele, starten die Analysten die Coverage mit dem Urteil „Buy“. Ihr Kursziel liegt bei 50,00 Euro.

