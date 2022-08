Die Beta Systems Software AG sei laut SMC-Research auf dem besten Weg, im laufenden Geschäftsjahr neue Umsatz- und Gewinnrekorde zu erzielen. Eine Unternehmensprognose für das nächste Jahr werde für September erwartet. Bis dahin belässt der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen unverändert, senkt das Kursziel zinsbedingt aber auf 47,50 Euro leicht ab.

Mit den starken Halbjahreszahlen befinde sich Beta Systems nach Darstellung von SMC-Research auf dem besten Weg, die eigene Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen und deutliche Steigerungen bei Umsatz und Gewinn auf neue Rekordwerte zu erzielen. So habe man die Erlöse der ersten sechs Monate um mehr als 30 Prozent auf 47,8 Mio. Euro steigern können, was vor allem, aber nicht nur, dem zyklisch hohen Volumen an zu verlängernden Lizenzverträgen geschuldet sei. In dessen Folge haben sich die hochmargigen Lizenzerlöse auf 17,7 Mio. Euro fast verdoppelt und eine EBIT-Marge von über 30 Prozent ermöglicht, so das Researchhaus.

Dieses Margenniveau werde im Gesamtjahr nicht zu halten sein, doch die 22 Prozent, die die Analysten in ihrem Modell unterstellen, wären gleichwohl eine Verbesserung um 7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Höchststand, der aber in den nächsten Jahren nicht wieder erreicht werden dürfte. Eine konkrete Prognose für das nächste Jahr, auf deren Basis die Analysten auch ihre Schätzung für 2022/23 aktualisieren werden, dürfte Beta Systems im September abgeben.

Bis dahin lassen die Analysten ihre Schätzungen unverändert und sehen den fairen Wert auf dieser Basis nun bei 47,50 Euro. Die leichte Absenkung gegenüber der SMC-Initialstudie (50,00 Euro) sei eine Folge der Anpassung der Modellrahmendaten, mit der die Analysten das veränderte Zinsumfeld berücksichtigt haben. Ihr Urteil bleibe aber dennoch „Buy“.

