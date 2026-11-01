BioNTech (ADRs) Aktie
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Marktkap. 19,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
AI Analyse
BioNTech (ADRs) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 92 auf 93 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Jessica Fye hob ihre Umsatzprognosen für den mRNA-Spezialisten für 2027 und 2028 etwas an. Die Anleger müssten sich jedoch nicht beeilen mit einem Einstieg, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zunächst müsse die Entwicklung der Pipeline klarer werden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 20:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 20:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 93,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 83,26
|Abst. Kursziel*:
11,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 83,42
|Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
|
Analyst Name:
Jessica Fye
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 122,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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