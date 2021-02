MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Diese hätten den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten entsprochen und auch den Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es herrsche aber größere Unsicherheit wegen der anhaltenden Ladenschließungen in der Corona-Krise. Das Online-Geschäft sei im ersten Geschäftsquartal aber außerordentlich gewachsen./tih/la