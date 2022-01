LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Analyst Nicolas Champ rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick mit gemischten Ergebnissen des Elektronikhändlers. In der deutschsprachigen DACH-Region dürfte das Auftaktquartal schwach ausgefallen sein, anderswo aber sollten sich die Geschäfte robuster entwickelt haben./tih/mis