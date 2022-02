LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Elektronikhändler habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dafür verantwortlich sei vor allem eine schwache Entwicklung in den deutschsprachigen Kernmärkten wegen der dort geltenden Corona-Einschränkungen, aber auch Störungen in den Lieferketten und eine Cyber-Attacke. Das Jahresziel sei aber bestätigt worden./tih/mis