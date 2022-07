Aktie in diesem Artikel Covestro AG 31,59 EUR

Charts

Analysen Hier für 0 € handeln MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Markus Mayer rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals die Markterwartungen übertreffen werden. Er geht aber nicht davon aus, dass der Kunststoffkonzern wie BASF vorab Eckdaten vorlegen wird. Für das Gesamtjahr hält er den Konsens für Covestro für viel zu niedrig, was sich aber erst im dritten Quartal richtig zeigen werde, so Mayer./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 08:32 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.