Das Medikament DermaPro von CytoTools steht gemäß SMC-Research vor dem Vermarktungsstart in Indien. Und auch bezüglich der noch ausstehenden europäischen Zulassung gab es laut SMC-Analyst Holger Steffen zuletzt wichtige Fortschritte; zudem schreitet die präklinische Entwicklung der onkologischen Wirkstoffe voran.

Nachdem CytoTools Ende Oktober die Freigabe der Produktion für DermaPro/Woxheal in Indien gemeldet habe, auf deren Grundlage bald die Vermarktung in dem Land starten könne, habe das Unternehmen nun weitere wichtige Fortschritte erzielen können. Von besonderer Bedeutung seien die Ergebnisse der vollständigen Datenauswertung zu einer europäischen Dosisfindungsstudie der zweiten klinischen Testphase für DermaPro in der Indikation „Diabetisches Fußsyndrom“, mit denen die bereits im August gemeldeten Flash Results bestätigt worden seien. Demnach habe mit der Standarddosierung eine fast doppelt so hohe Anzahl komplett verschlossener Wunden erreicht werden können wie mit der aktuell favorisierten Therapie (feuchter Wund­verband mit einem Hydrogel). Das ebne aus Sicht der Analysten den Weg für eine abschließende Studie der dritten klinischen Testphase, für die das Unternehmen aber noch Kapital einwerben müsse.

Noch in einem deutlich früheren Stadium befinde sich die Entwicklung onkologischer Wirkstoffe der Tochter CytoPharma, für die jüngst im Tiermodell in Labortests eine starke Wirkung gegen verschiedene Krebserkrankungen habe nachgewiesen werden können. CytoPharma werde die Tests ausweiten und im Erfolgsfall die erste humane Studie starten, wobei für die Weiterentwicklung früh ein Partner eingebunden werden solle.

In dem Bewertungsmodell von SMC-Research sei der Wertbeitrag der CytoPharma-Tochter wegen des frühen Stadiums noch gar nicht berücksichtigt, dieser stelle somit ein Upside-Potenzial dar. Die Bewertung der Analysten stütze sich stattdessen auf die Vermarktung von DermaPro in mehreren Ländern. Mit den starken Daten der Dosisfindungsstudie sei die Zulassung in Europa wahrscheinlicher geworden, was im Modell entsprechend abgebildet worden sei. Damit habe sich das Kursziel von zuletzt 27,80 Euro auf 34,50 Euro erhöht. Das Researchhaus billige der Aktie damit nach wie vor ein hohes spekulatives Potenzial zu, das Urteil laute weiterhin „Speculative Buy“.

