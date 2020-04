FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Daimler von 50 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen von Volkswagen hätten seine Einschätzung bestätigt, dass die Befürchtungen eines hohen Liquiditätsverbrauchs deutscher Autobauer im ersten Quartal ungerechtfertigt seien, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Hersteller sollten weiterhin profitabel sein und noch über ausreichend flüssige Mittel verfügen. Bei Daimler bestünden aber gewisse Kreditrisiken./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 05:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.