NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst lobte in einer ersten Reaktion am Donnerstag sehr starke Margen und Free Cashflow im zweiten Quartal./ag/edh