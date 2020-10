HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach endgültigen Quartalszahlen von 106 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik sei erheblich geringer gewesen als in den Quartalen zuvor. Der Umsatz sei dagegen auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen./bek/tih