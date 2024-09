UBS AG

easyJet Buy

20:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 785 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle ist für die Billigfluglinie mit Blick auf 2025 positiv gestimmt, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Das neue Kursziel gehe auf leicht erhöhte Schätzungen für das kommende Jahr zurück. Zudem habe er den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft verschoben./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 13:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 13:17 / GMT

