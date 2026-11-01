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Symbol ELTTF

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

08:36 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Zwar hätten die Resultate des dritten Quartal wenig Glanz versprüht, fundamental laufe es aber bei dem Chipkonzern, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstag. Die Wachstumsdynamik sei intakt./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
118,80 €		 Abst. Kursziel*:
80,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
86,96%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

08:36 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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