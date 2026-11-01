Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

08:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Zwar hätten die Resultate des dritten Quartal wenig Glanz versprüht, fundamental laufe es aber bei dem Chipkonzern, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstag. Die Wachstumsdynamik sei intakt./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE