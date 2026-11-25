Evonik Aktie
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Marktkap. 8,6 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
AI Analyse
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Evonik auf "Underweight" belassen. "Der Wettbewerbsdruck nimmt wieder zu", überschrieb Chetan Udeshi seine am Donnerstag vorliegende Studie zur europäischen Chemiebranche. Dabei verwies er auf chinesische Handelsdaten für Chemikalien vom Oktober, die eine fortgesetzte Exportdynamik verdeutlichten. Sie deuteten darauf hin, dass die umfassenderen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die chinesische Chemieproduktion weitgehend nachgelassen hätten. Er befürchtet daher nun einen verschärften Wettbewerb, der die Preissetzungsmacht der Hersteller schwächen und ihre Fähigkeit einschränken könnte, Kostensteigerungen weiterzugeben. Als Folge seien 2027 erhebliche Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen für europäische Chemieunternehmen und auch -händler möglich./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Underweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
18,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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