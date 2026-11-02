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JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

13:26 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA
48,98 EUR 0,62 EUR 1,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,99 €		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

13:26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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