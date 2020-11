ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das zweite Quartal des Mannheimer Schmierstoffherstellers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der wieder in Kraft getretene Ausblick liege aber unter den Konsensschätzungen./mf/edh