Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
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Marktkap. 25,33 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Der Modekonzern dürfte Ende Januar für das Schlussquartal einen zweiprozentigen Rückgang beim operativen Ergebnis (Ebit) berichten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag in ihrem Ausblick. Beim währungsbereinigten Umsatz erwartet sie ein Plus von 1,5 Prozent, was etwas besser wäre als im vorangegangenen Quartal. Die strukturelle Aufstellung der Schweden stehe weiterhin einer deutlichen Verbesserung des Umsatzwachstums im Weg. Auch angesichts der Herausforderungen durch KI-Agenten bevorzugt Johanan besser positionierte Wettbewerber wie Inditex./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
114,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
178,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
-35,99%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
149,88 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
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|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG