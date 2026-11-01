Infineon Aktie
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Marktkap. 63,24 Mrd. EURKGV 51,82
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,63 €
|Abst. Kursziel*:
49,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,66%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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