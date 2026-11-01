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ING Group Aktie

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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

ING Group Buy

11:46 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
29,21 EUR 0,65 EUR 2,28%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 36,60 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Niederländer an und rollte seine Bewertungsbasis nach vorn./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,17 €		 Abst. Kursziel*:
30,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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