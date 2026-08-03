Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 115,46 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,20 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienische Großbank habe nach einem starken zweiten Quartal, begünstigt durch einen besser als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und eine günstige Kostenentwicklung, ihr Nettogewinnziel 2026 angehoben, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er nun auch seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 höher geschraubt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,78 €
|Abst. Kursziel*:
15,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
|
Analyst Name:
Marco Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|04.02.20
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|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)