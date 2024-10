RBC Capital Markets

Kering Sector Perform

19:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 227,00 EUR -7,05 EUR -3,01% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der französische Luxusgüterkonzern habe enttäuscht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem liege die aktualisierte Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr unter der Markterwartung./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 12:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com