Kering Aktie
Marktkap. 29,29 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Kering Sector Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
233,70 €
|Abst. Kursziel*:
-5,86%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
232,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,44%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
