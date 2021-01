ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kone von 54 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die europäischen Investitionsgüterkonzerne dürften das vierte Quartal besser als vom Markt erwartet abgeschlossen haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte passte seine Prognosen für einige Sektorunternehmen an die verbesserten Gewinnaussichten an und empfiehlt Anlegern einen selektiven, prozyklischen Investmentansatz./edh/ag