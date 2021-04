NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Auftragseingang im ersten Quartal sei etwas schwach ausgefallen, schrieb Analyst Nick Housden in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem verwies er auf zunehmenden Gegenwind für die Margen des Herstellers von Aufzugsanlagen und Fahrtreppen, weshalb dieser sein Margen-Jahresziel gesenkt habe./ck/mis