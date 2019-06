NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Die Kurse europäischer Banken seien zuletzt etwas hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Risikowahrnehmung habe sich verbessert, was sich in geringeren Zinsdifferenzen zwischen Finanzwerten einerseits und Staatsanleihen andererseits widerspiegele./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 18:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.