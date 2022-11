Aktie in diesem Artikel Lyft 11,60 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lyft nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Die Zunahme der beförderten Passagiere des Fahrdienst-Vermittlers habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der Westküste der USA blieben die Buchungen jedoch weiterhin hinter den meisten anderen Regionen des Heimatmarktes zurück./bek/ajx