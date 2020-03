Die Noratis AG hat den Einstieg eines neuen, finanzkräftigen Investors bekanntgegeben und damit nach Einschätzung von SMC-Research perfektes Timing bewiesen. Denn der neue Finanzierungsspielraum von bis zu 50 Mio. Euro schaffe nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski nicht nur hohes Wachstumspotential, sondern biete auch eine erhöhte Stabilität für die aktuelle Krise.

Mit der Meldung über den Einstieg eines neuen, finanzstarken Investors habe Noratis perfektes Timing bewiesen. Denn die Finanzierungszusage von bis zu 50 Mio. Euro eröffne dem Unternehmen nicht nur ein hohes Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre, sondern biete auch eine erhöhte Stabilität für die aktuelle Krise. Selbst für den Fall, dass sich die Wohnungsverkäufe noch über einen längeren Zeitraum nicht normalisieren sollten, sei Noratis laut SMC-Research nun finanziell komfortabel gepolstert.

Dieses Polster solle verstärkt dafür genutzt werden, das Portfolio rasch auszubauen, um damit auch dauerhaft die Abhängigkeit von den volatilen Verkaufserlösen etwas zu reduzieren. Diese sollen zwar weiterhin die Hauptertragsquelle bleiben, doch mit einem etwas geringeren Gewicht, so die Analysten.

Diese Neujustierung der Strategie werde in diesem Jahr dazu führen, dass die Verkaufserlöse im Ver-gleich mit 2019 deutlich niedriger ausfallen werden. Auch das Ergebnis werde das Niveau der Vor-jahre nicht erreichen. Stattdessen wolle Noratis das aktuelle Marktumfeld für Zukäufe nutzen.

SMC-Research habe beide Aspekte in das Modell eingepflegt und kalkuliere in Summe des detaillierten Prognosezeitraums nun mit spürbar höheren Volumina. Da sich dabei die positiven Cashflows investitionsbedingt weit in die Zukunft verschoben haben, sei der von den Analyten ermittelte faire Wert leicht gesunken. Mit 30,50 Euro je Aktie liege er aber noch immer sehr weit oberhalb des aktuellen Kursniveaus, weswegen SMC-Research das Urteil „Buy“ bestätigt hat.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.20, 8:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.03.2020 um 8:35 Uhr fertiggestellt und am 26.03.2020 um 8:45 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-26-SMC-Update-Noratis_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.