LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Prudential nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Versicherers zum ersten Quartal habe zwar Fortschritte im Asiengeschäft gezeigt, aber im Neugeschäft hake es noch, schrieb Analyst Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem chinesischen Festland normalisiere sich die Lage zwar, aber in den übrigen asiatischen Märkten belasteten die Corona-Restriktionen weiterhin./mf/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 15:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.