ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 1655 Pence belassen. Der britische Versicherer sei angesichts seiner langfristig guten Wachstumsaussichten und auch im Vergleich mit dem Konkurrenten AIA unterbewertet, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl