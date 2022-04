NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Prudential von 1964 auf 1935 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ashik Musaddi aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für den Sektor angesichts einer konjunkturellen Schwäche. Grundsätzlich sei er für Versicherer aber unverändert positiv gestimmt angesichts der Abwägung von Chancen und Risiken. Unter den klassischen Versicherern zähle Prudential zu seinen Favoriten./bek/jha/