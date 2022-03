LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prudential nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1719 Pence belassen. Das vergangene Jahr sei beim Versicherer wie erwartet verlaufen, schrieb Analystin Larissa van Deventer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte in Hongkong und Indonesien hinkten der Entwicklung aber noch hinterher. Größter Hemmschuh für die Aktie sei die Frage, wann die Grenzen zwischen dem chinesischen Festland und der Sonderverwaltungszone Hongkong wieder geöffnet werden./tav/ngu