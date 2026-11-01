Ryanair Aktie
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Marktkap. 26,14 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,18 €
|Abst. Kursziel*:
17,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,05%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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