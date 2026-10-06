DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.979 -0,1%Top 10 Crypto 11,28 -1,4%Nas 27.600 +0,5%Bitcoin 75.103 -1,3%Euro 1,1226 -0,3%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.134 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
70,34 EUR -0,09 EUR -0,13 %
STU
70,50 EUR -0,20 EUR -0,28 %
HAML
finanzen.net zero
Sanofi jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 83,41 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

08:36 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
70,34 EUR -0,09 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 30. Oktober über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Eine Bestätigung des Ausblicks sollte die Konsensschätzungen untermauern./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,57 €		 Abst. Kursziel*:
34,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
70,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,06%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:36 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Investmentbeispiel EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones Aktien von Sanofi und Regeneron im Plus: Sanofi erweitert Kooperation um bis zu 8 Milliarden Dollar
finanzen.net Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren
dpa-afx Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal
Dow Jones Sanofi steigt bei Cheplapharm ein: Aktie legt zu
dpa-afx Sanofi-Aktie schwächelt dennoch: Millionen-Förderung für hessische Insulinfabrik genehmigt
Zacks Sanofi, Regeneron Expand Immunology Alliance With New Antibodies
Benzinga Sanofi Deepens 20-Year Drug Development Pact With Regeneron, Pledges Up to $8 Billion
Benzinga Full Transcript: Sanofi Q2 2026 Earnings Call
MotleyFool Sanofi Boasts a Dividend Yield of 5.4%, Trades Below 9x Earnings, and Just Got an FDA Win. Are Income Investors Missing a Rare Opportunity?
Benzinga European Medicines Agency Concerns Prompt Sanofi To Pull Dupixent Indication
Zacks KYMR Q2 Earnings and Revenues Top Estimates on Gilead, Sanofi Payments
Benzinga Sanofi Says Weak Decision-Making Hurt Pipeline, Promises More Disciplined R&amp;D
Zacks Sanofi Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on Pipeline Setbacks
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.