NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SLM Solutions von 22 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des 3D-Metalldrucker-Herstellers sei nach wie vor auf Rekordhoch, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Investment Case sei unverändert intakt./ck/he