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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SMA Solar Hold

08:21 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management des Herstellers von Wechselrichtern habe die Prognosen für das laufende Jahr erhöht, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraufhin habe er die Schätzungen für 2027 und 2028 entsprechend nach oben geschraubt. Beide Sparten des Unternehmens dürften die Margen steigern, die Sparte Home & Business Solutions steuere auf den Break-even zu./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,15 €		 Abst. Kursziel*:
4,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,91%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:21 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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